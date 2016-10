Vöhrenbach. Ein bislang nicht näher bekanntes Täterpaar entwendete am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr aus der Sankt-Michaels-Kapelle den Kerzenständer an dem gleichzeitig der Opferstock befestigt war. Mit einem Werkzeug brachen die Täter anschließend den Opferstock auf und stahlen das Geld. Ein Zeuge wurde durch ein Geräusch auf die Tat aufmerksam und verfolgte das Pärchen. Schließlich flüchteten die beiden in ein Waldstück in Richtung Vöhrenbach. Bei den beiden handelt es sich um zwei etwa 18-jährige Personen. Während die Frau etwa 165 Zentimeter groß ist, dürfte ihr Begleiter eine Größe von rund 175 Zentimetern haben. Beide waren dunkel gekleidet, die Täterin trug eine große Handtasche mit sich. Über die Diebstahlshöhe liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise erbittet der Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723 92 94 80.