Vöhrenbach Die Fortsetzung einer Erfolgsstory

Vöhrenbach. Denn sicherlich auch wegen des guten Wetters, war nun in diesem Jahr der zweite Kilwimarkt am Kilwi-Sonntag ein voller Erfolg: Bei strahlendem Sonnenschein erfreuten sich die beteiligten Geschäfte und Aussteller eines großen Andrangs der zahlreichen Besucher in den Straßen. Ein weiterer Grund ist auch die Verbindung dieses Vereinsfestes mit dem schon traditionellen Kilwifest der Heimatgilde Frohsinn ein Grund für den Erfolg.

Heimatgilde bietet ihrem Most an

Auch dieses Mal war die Heimatgilde natürlich wieder mit von der Partie mit Most und Zwiebelkuchen. Auch das Museum im Haus der Heimatgilde war geöffnet und zog manchen Besucher an.