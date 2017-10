Der goldene Oktober macht seinem Namen alle Ehre. Das Laub färbt sich in einer Palette zwischen Gelb und Rot, dazu dringt die Sonne immer wieder durch die Wolken und taucht die Natur in ein warmes Licht. Von bunten Blättern umrahmt, fließt derzeit auch die ruhig plätschernde Breg in Richtung Donaueschingen. Gesehen hat unser Fotograf Hartmut Ketterer das herbstlich schöne Bildmotiv bei Hammereisenbach-Bregenbach. Foto: Ketterer