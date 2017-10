Vöhrenbach Bürger sparen erhebliche Kosten

In diesem Rahmen gab es auch eine neue Globalberechnung (Beitragskalkulation) für Wasser und Abwasser, bei der die Beiträge ermittelt wurden, die beim Anschluss an den Kanal oder die Wasserleitung zu bezahlen sind. Beim Antrag für den Zuschuss für die Grundstücksanschlüsse beim Abwasser in der Krankenhausstraße ergab sich plötzlich ein Problem. Die Verwaltung war davon ausgegangen, dass sie hoch bezuschusst werden, deshalb hatte die Stadt den Anwohnern bereits mitgeteilt, dass die Anschlüsse kostenlos erfolgen. Doch nach der bisherigen Abwassersatzung mussten die kompletten Anschlüsse an den Kanal, auch im öffentlichen Bereich der Straße, vom Grundstückseigentümer getragen werden. Unter diesen Umständen wäre aber der Zuschuss für den Teil der Hausanschlüsse, der in der öffentlichen Straße liegt, entfallen.

Die einzig sinnvolle Lösung war so eine neue Abwassersatzung. In dieser ist nun als wesentliche Änderung festgehalten, dass der Teil des Anschlusses, der im öffentlichen Bereich, also Gehweg oder Straße, liegt, künftig Teil der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist. Die Stadt ist damit für Unterhalt, Änderung und ähnliches zuständig. Die Kosten für einen komplett neuen Anschluss bei einem Neubau kann damit umgelegt werden. Erst ab der Grundstücksgrenze ist der Bauherr selbst dafür zuständig. Uwe Zöllner vom Büro für Kommunalberatung war für diese Globalberechnung verantwortlich, in der alle Kosten und Flächen der Vergangenheit und der nächsten zehn Jahre berücksichtig werden müssen.

Die Kosten werden dann durch die Flächen geteilt. Das Ergebnis ist der Beitrag pro Quadratmeter Fläche. Beachtet werden muss dabei auch, dass die Stadt für das Regenwasser, das auf die Straße fällt, erhebliche Kosten übernehmen muss. Zöllner hob hervor, dass die neuen Beiträge nur für Neuanschlüsse für Neubauten oder Anschlüsse im Außenbereich gelten. Er merkte auch an, dass durch die Kostenübernahme in absehbarer Zeit auch die Gebühren für das Abwasser und Wasser steigen. Die Bürger in den Sanierungsbereichen sparen jedenfalls erhebliche Kosten. Das bezieht sich natürlich auch auf die Sanierungsbereiche der Zukunft.