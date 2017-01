Vöhrenbach Bürger sitzen im Dunkeln

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Schnell wurde zu Taschenlampen und Kerzen gegriffen. Viele versuchten, zu erfahren, was passiert war. Wer mit dem Handy den Energiedienst anrief, bekam folgende Antwort: "Wir sind dran und versuchen die Störung so schnell wie möglich zu beheben."

Auf Nachfrage teilte Alexander Lennemann vom Energiedienst in Laufenburg mit, dass ein defektes Erdkabel im Netz der ED Netze GmbH für die plötzliche Finsternis verantwortlich war. Der Bereitschaftsdienst der ED Netze sei am Sonntagabend mit fünf Technikern unterwegs gewesen, um die Störung zu beseitigen. Die Netzleitstelle in Rheinfelden konnte durch aktives Umschalten die meisten Haushalte gegen 20.17 Uhr wieder mit Strom versorgen.

Bis auf zwei Trafostationen waren um 20.30 Uhr alle Kunden wieder am Netz. Bei den beiden Trafostationen in Hammereisenbach dauerte es länger, die Störung konnte erst um kurz nach Mitternacht behoben werden.