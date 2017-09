Vöhrenbach Bürger müssen mit Baustelle leben

Geplant ist nun, dass möglichst zügig die Villinger Straße von der Langenbacher Straße bis zur Brücke über den Langenbach soweit fertiggestellt wird, dass sie wieder benutzt werden kann. So sollen baldmöglichst die Randsteine gesetzt werden. Die Straße selbst soll dann mit einer Asphaltschicht gedeckt und befahrbar werden. Diese Schicht werde auch so stabil sein, dass auch der normale Lastwagenverkehr wieder fahren kann. Schwieriger ist es auf den Gehwegen, da werde man zuerst einmal nur eine Schotterschicht aufbringen können. Dies werde, so erläuterte Bordt auf Anfrage aus dem Gemeinderat, beim Winterdienst sicher manche Probleme verursachen. Bordt hofft, dass dies alles etwa Mitte November und damit vor Winterbeginn abgeschlossen ist.

Die abschließende Teerdecke werde aber erst dann aufgebracht, wenn auch der zweite Abschnitt im kommenden Jahr fertiggestellt sei. Denn man werde, wie auch vom Gemeinderat gefordert, diese Schicht in einem Arbeitsgang und in voller Breite ausführen, sodass keine Nähte als Schwachstellen entstehen. Durch diese Entwicklung sei man nun gezwungen, den zweiten Abschnitt wesentlich später zu beginnen. Man wolle kein Risiko eingehen, dass man auch bei einem milden Winter beginnt und dann die Arbeiten durch einen Wintereinbruch gestoppt werden. Deshalb beginne dieser zweite Bauabschnitt von der Brücke bis zum Post-Eck erst im Frühjahr. Und wegen der großen Probleme durch den Bus-Verkehr in der aktuellen Baustelle, werde er noch einmal dringend fordern, dass die Villinger Straße auch für den Linienbus gesperrt und eine andere Lösung gesucht wird.

Aus dem Gemeinderat wurde noch einmal nachgefragt, ob die erneute Baustellen-Einrichtung für die Stadt weitere Zusatzkosten bedeute. Doch hier konnte Bordt beruhigen. Denn zum einen soll die neue Einrichtung eigentlich keine zusätzlichen Kosten verursachen, zum anderen würden diese Kosten die Stadt kaum betreffen, da diese Straßen-Sanierung das Regierungspräsidium betreffe. Gleichzeitig berichtete Bordt, dass man für die Sanierung der Krankenhausstraße inzwischen die Zuschuss-Anträge für 2018 gestellt habe.