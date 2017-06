Vöhrenbach Bläserjugend feiert ihren 15. Geburtstag auf Schloss Ortenberg

Los ging es in mehreren Autos. Schon bei der Anfahrt war das imposante am Rande des Tals liegende Schloss mit all seinen Türmen und Zinnen von weitem zu sehen. Nach der Ankunft und Quartierverteilung wurde das Schloss aus der Nähe erkundet. Da aber auch die Musik nicht zu kurz kommen sollte, bildete eine zweistündige Probe den Abschluss des Abends.

Am Samstag ging es n früh in Richtung Rust. Viel Freizeit und ein Platzkonzert standen hier auf dem Programm. Das Platzkonzert fand bei schönem Wetter im Musikpavillon des Parks statt, direkt neben dem großen Aussichtsturm. Hier unterhielt die Bläserjugend die zahlreichen Zuhörer eine Stunde lang mit ihrer Musik und freute sich über die positive Resonanz des Publikums. Danach verbrachten die Jugendlichen den Rest des Tages in kleinen Grüppchen im Park. Aufgrund des herrlichen Wetters wurde die Rückfahrt kurzfristig von 18 auf 20 Uhr verschoben.

Am dritten Tag des Ausflugs ging nach Riegel am Kaiserstuhl. Von hier aus startete eine 13 Kilometer lange Kanufahrt auf der "Alten Elz". In neun Booten zu je vier Personen wurde die Strecke in zwei Etappen zurückgelegt. Viele Musiker mussten feststellen, dass das Fahren eines Kanus einiges mehr an Kraft und Geschick erfordert als angenommen. Doch hatte man "den Dreh" erst einmal raus, so boten sich viele Gelegenheiten und die wunderschöne Natur entlang des Flusses zu bestaunen. Auch das Wetter spielte mit: Bei sommerlichen Temperaturen kam auch der Spaß auf und im Wasser nicht zu kurz.