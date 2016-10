Vöhrenbach Bildungswerk hat im neuen Semester viel vor

Vöhrenbach. Kurse und Vorträge, Gesprächskreise und Reisen stehen auf dem Programm. Das Team mit Ursula Baier, Pfarrer Martin Schäuble, Margot Dold-Schäffner, Elvira Sieber und Hedy Zierow hat sich wieder viel Mühe gegeben, ein interessantes Angebot zusammenzustellen. Insgesamt sind es mehr als rund 50 Veranstaltungen und Termine, die hier angekündigt werden.

Die Organisatoren hoffen dabei natürlich auf ein entsprechend großes Interesse an den Veranstaltungen. Besonderere Höhepunkt sind sicherlich die Bildungsreisen, die zumeist gemeinsam mit dem Bildungswerk Brigachtal organisiert und durchgeführt werden. Bei einer Tagesfahrt im November geht es nach Basel ins Kunstmuseum zur Ausstellung rund um "den Blauen Reiter". Und im Februar geht es in das badische Landesmuseum in Karlsruhe zur Ausstellung um den großen Pharao Ramses II. Im Dezember wird das Unterlindenmuseum in Colmar besucht. Über Silvester geht es für drei Tage an die Mosel in die Römerstadt Trier sowie nach Cochem und im März schließlich für fünf Tage nach Venedig.

Für den kommenden Sommer plant das Vöhrenbacher Bildungswerk selbst eine Reise nach Fulda mit dem Besuch des Musicals "Der Medicus" mit der Furtwanger Sängerin Sabrina Weckerlin. Noch einmal geht es um die Musik, wenn im März ein Konzert des Musikers und Sängers Siegfried Fietz, der auch schon in Vöhrenbach zweimal gastierte, in Tuningen besucht wird. Von November bis April bietet das Bildungswerk fünf Gesprächs- und Themenabende zum Thema "Tod und Trauer" an.