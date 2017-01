Vöhrenbach Bevölkerungszahl weitgehend stabil

Vöhrenbach. Das besagen aktuelle Daten, die das statistische Landesamt Baden-Württemberg gesammelt hat. Die neuesten vorliegenden Daten stammen vom Jahresende 2015. Demnach lebten zum Stichtag 31. Dezember 2015 3823 Menschen in Vöhrenbach. Das waren zehn mehr als im Vorjahr. Davon sind 1949 Männer und 1874 Frauen.

470 Einwohner haben einen ausländischen Pass, das ist ein Anteil von 12,3 Prozent. Das sind 11,1 Prozent mehr als im Vorjahr und es ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Er war aber auch schon höher. Zum Vergleich: 1998 betrug der Ausländeranteil rund 14,7 Prozent.

Auffallend an der Statistik ist der ständig wachsende Anteil der älteren Einwohner. Betrug 1961 der Anteil der Vöhrenbacher, die 65 Jahre und älter sind, noch 9,8 Prozent, so waren es Ende 2015 genau 23,4 Prozent. Fast ein Viertel der Bürger sind also derzeit Senioren.