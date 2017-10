Vöhrenbach Betriebsräte von der Ministerin empfangen

Die Ministerin sah dies als Anerkennung für das Engagement der Betriebsräte in den Unternehmen und Verwaltungen. "Betriebs- und Personalräte leisten wichtige Arbeit im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung und tragen entscheidend zu einem Gelingen der Sozialpartnerschaft in Baden-Württemberg bei", so die Ministerin.

Mit Blick auf die aktuell dynamischen Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt seien Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen gefragt. Der ebenfalls anwesende DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann sprach den Gästen ebenfalls seinen Dank aus.

Schon in der Vergangenheit waren Davide Balneare undHenrik Dezman aufgrund ihres vielfältigen Engagements im Betriebsrat zu entsprechenden Empfängen eingeladen worden. Die Einladung nach Stuttgart war für die beiden aber etwas ganz Besonderes.