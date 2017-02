Vöhrenbach Betreuungsform als Herausforderung

Vöhrenbach. Renate Winker vom Kindergarten Vöhrenbach und Regina Augello vom Kindergarten Hammereisenbach berichteten dem Rat über ihre Arbeit.

Bürgermeister Robert Strumberger sprach von einem hohen Bildungsauftrag. In den letzten Jahren seien viele Konzepte zum Wohl der Kinder umgesetzt worden. Die Kleinkindbetreuung sei hervorragend gelungen. Die sich in eine bestimmte Richtung entwickelnden Kosten lägen an den gesetzlichen Vorgaben.

In Vöhrenbach gib es laut Winker vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Die Regelgruppe läuft von 7.45 Uhr bis 12.15 und von 13.15 bis 16 Uhr, der verlängerte Vormittag von sieben bis 13 Uhr, die Ganztagsgruppe von 7 bis 16.15 Uhr.