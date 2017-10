Vöhrenbach Bessere Busverbindungen im Blick

Die Linie von Furtwangen über Vöhrenbach Richtung Villingen soll weiter ohne Umstieg geführt werden. Die Anschlusszeiten in Villingen sollen so gewählt werden, dass Züge aus oder in Richtung Rottweil und damit die Intercity-Strecke erreicht werden. Die Linie zwischen Furtwangen und Vöhrenbach soll weitgehend im Stundentakt verkehren, zu bestimmten Zeiten sogar im Halbstundentakt. Ein Teil dieser Strecken soll ab Schönenbach über Rohrbach nach St. Georgen zurückgeführt werden.