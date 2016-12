Vöhrenbach Besondere Ehre für Marion Tröndle

Eine weitere Ehrung wurde Bernhard Scherzinger zuteil. Gottfried Hummel, Verbandsdirigent des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald, verlieh an Baritonist Scherzinger die silberne Ehrennadel nebst Urkunde für 25-jährige aktive Tätigkeit in Dienste der Blasmusik. Der Verbandsdirigent dankte Scherzinger für sein Engagement als Musiker und Kamerad.

"Sie sind ein Vorbild für viele Musiker; in 25 Jahren gibt es vielleicht auch mal Tage, an denen man keinen Bock hat, aber trotzdem zur Musikprobe geht", scherzte Gottfried Hummel. Auch die Vorsitzende Manuela Honeck lobte Scherzingers Aktivitäten, der seit sechs Jahren Ehrenmitglied ist. Vor allem die kameradschaftlichen Unternehmungen und der gute Draht zur Jugend zeichneten Scherzingers Verdienste aus, so die Vorsitzende. Neben seinen aktiven Jahren war Scherzinger noch zwölf Jahre förderndes Mitglied.

Mit der bronzenen Ehrennadel ehrte Honeck abschließend Ria Günter. Die Es-Alt-Saxophonistin trat 1998 in den Musikverein Hammereisenbach ein und hatte in diesen Jahren auch die Ämter Probelistenführerin, Jugendvertreterin und Kassiererin inne.

Durch Wegzug im Jahre 2003 wechselte Günter in den Status der fördernden Mitglieder. Seit Juli dieses Jahres konnte Ria Günter wieder zur Freude des Orchesters als aktive Musikerin aufgenommen werden.

Die Geehrten und deren Partner durften sich danach über ein Präsent freuen. Gratulationsworte kamen auch von Bürgermeister Robert Strumberger. Mit der Polka "Wir Musikanten" erfreuten die Musikkameraden ihre ausgezeichneten Kollegen.