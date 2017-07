Vöhrenbach Bauförderverein feiert sich selbst

Vöhrenbach. Am Wochenende feierten zahlreiche Gäste des kirchlichen Baufördervereins Pfarrzentrum Krone das zehnjährige Vereinsbestehen. Knapp 30 Helfer waren seit Mittwoch am Werk und sorgten dafür, dass das Fest im Pfarrzentrum und auf dem Hof im Festzelt gelang.

Der Gesangverein Concordia, die Stadtkapelle und der Harmonikaverein eröffneten am Samstagabend mit einem anspruchsvollen Kirchenkonzert das Festwochenende. "Am Sonntag soll alles ganz ungezwungen sein", sagte der Vorsitzende des Baufördervereins Hermann Dotter. Sein Dank galt vor allem dem Gemeindeteam der ehemaligen Seelsorgeeinheit Vöhrenbach.

Mit der Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Martin und unter Mitwirkung des Kirchenchors ging es am Sonntag weiter. Zum Mittagessen unterhielt der Musikverein Hammereisenbach unter der Leitung von Tobias Winter die zahlreichen Gäste, und auch am Nachmittag folgte ein großes Publikum den Klängen der Bläserjugend Vöhrenbach unter der Leitung von Julian Brugger. Für die Kinder war im Kronegässle viel geboten, und sie konnten sich in der Spielstraße, die von den Ministranten für das Fest organisiert worden war, vergnügen.