Vöhrenbach Bauarbeiten von April bis Oktober

Der einzige Diskussionspunkt bereits in der Bürgerversammlung war hier eine in die Straße ragende Pflanzinsel mit einem Baum nahe dem Uhrmacherhäusle. Allerdings sei sichergestellt, dass die Zufahrt zu den Anwesen gegenüber nicht eingeschränkt sei, so Ingenieur Rainer Christ. Trotzdem habe man bei der weiteren Planung im Sinne "eines guten Zusammenlebens" auf diese Pflanzinsel verzichtet. Gleichzeitig bestätigte er auf Anfrage, dass die Zufahrt zum Uhrmacherhäusle aufgeweitet werden konnte.

Rüdiger Hirt (CDU) sah ebenfalls die Notwendigkeit, diesen Baum-Standort wegzulassen. Gleichzeitig forderte er, die Umgebung der Einmündungen einzubeziehen und auch hier die entsprechende Beleuchtung anzugleichen. Peter Hummel (BWV) war strikt dagegen, auf diesen Baum zu verzichten. Unter anderem würde er deutlich für eine Geschwindigkeits­reduzierung sorgen. Dies führte dann auch dazu, dass die Baumaßnahme im Gesamtumfang vom Gemeinderat zwar akzeptiert wurde, aber mit drei Gegenstimmen aus der BWV-Fraktion.

Auf Anfrage aus dem Gemeinderat wurde erläutert, dass die Deckschicht der Straße dann in einem Zug und vor allem ohne Mittelnaht aufgebracht wird. Dies werde dann aber dazu führen, dass in den Sommer- und Herbstferien die Straße dann jeweils einmal für zwei Tage komplett gesperrt wird. In der übrigen Zeit ist die Villinger Straße halbseitig gesperrt und Einbahnstraße in Richtung Stadtmitte. Der örtliche Verkehr in die Gegenrichtung muss dann über das Kälbergässle ausweichen. Lediglich für den Linienbus gibt es eine Sonderlösung, mit einer speziellen Ampelschaltung darf dieser die Villinger Straße auch in der Gegenrichtung befahren.

Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr erfolgt großräumig über Rohrbach oder Herzogenweiler. Die Bauarbeiten sind für die Zeit von April bis Oktober des kommenden Jahres geplant.