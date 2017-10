Vöhrenbach Bambini begeistern Besucher beim Eierlauf

In den Disziplinen Wettnageln, Bierkrugstemmen und Parcourlaufen durften die 41 Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen und gemeinsam um den begehrten Gesamttitel kämpfen. In der Klasse der Frauen siegte Tina Weißer vor Daniela Kuß und Gesine Christ. Rang eins, zwei und drei in der Herrenklasse ging an Thomas Kienzler, Nico Laule und Tobias Kienzler. Als einziger Kämpfer in der Jugendklasse belegte Marco Weißer den ersten Rang. Den ersten Podestplatz sicherte sich Linus Paling vor Jonas Pahling und Leo Christ in der Klasse der Schüler.

Einen starken Auftritt legten die zehn Bambini mit Livia, Janis, Franziska, Pia, Hannes, Antonia, Matteo, Fabian, Leni und Max hin, die mit den Disziplinen Eierlauf, Werfen und Parcourlaufen die Massen auf dem Bolzplatz begeisterten. In dieser Klasse ohne Wertung kamen alle kleinen Athleten automatisch auf den ersten Podestplatz.

Großes Lob gab es auch für die gelungene Organisation der Jugendabteilung des Skiclubs.