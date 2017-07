Vöhrenbach Autofahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Doch was war passiert? Ersten Angaben vor Ort zufolge ist die Frau bei ihrer Fahrt von Vöhrenbach in Richtung Her­zogenweiler gegen 12.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Fahrzeug überschlug sich anschließend offenbar, prallte gegen einen Baum und blieb dann senkrecht über Kopf an einem zweiten Baum stehen. Die Frau wurde zwar nicht in ihrem Kleinwagen eingeklemmt, aber erlitt dennoch tödliche Verletzungen.

Die Feuerwehren aus Villingen, Herzogenweiler, Tannheim und Pfaffenweiler sicherten nach ihrem Eintreffen das Fahrzeug, kümmerten sich um den Brandschutz und unterstützten den Rettungsdienst. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Kreisstraße voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.