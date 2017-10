Vöhrenbach. Ein 27-jähriger Autofahrer rammte mit seinem Fahrzeug am Samstag gegen 21.45 Uhr in der Friedrichstraße einen ordnungsgemäß geparkten Wagen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein Geländer geschleudert. Am Auto entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro. Nach dem Unfall flüchtete der 27-Jährige. Er bemerkte jedoch nicht, dass das Kennzeichen seines Wagens abgerissen wurde. Der Mann wurde ermittelt und vor seiner Wohnung angetroffen. Er stand unter Alkoholeinwirkung. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Er erhält zudem einen Anzeige wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung.