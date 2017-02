Vöhrenbach Ausgelassene Stimmung im Ort

Im Ortskern angekommen, zeigten die Gruppen bei ausgelassener Stimmung ihre Tänze vom Preismaskenball und begeisterten damit die Zuschauer am Straßenrand. Da mehrere Narren bei verschiedenen Gruppen mittanzten, die Kostüme jedoch nicht tauschten, ergab sich eine bunte Mischung aus Mammut-Burgnarren und Feuer-Pharaonen. In der Gemeindehalle gab der Musikverein einen Fasnethit nach dem anderen zum Besten und unterhielt bis in den Abend hinein.