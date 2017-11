Vöhrenbach Auf Glatteis gerutscht

Glatte Straßenabschnitte

Ein Nissan kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Wiese knallte der Wagen dann gegen einen Baum. Was mit Sicherheit nicht begünstigend für die Kurvenfahrt war, war die feuchte Fahrbahn bei einer Außentemperatur von Minus 3,5 Grad Celsius. Die Polizei rät, insbesondere in der dieser Jahreszeit, zu erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr. Durch kaum sichtbare glatte Straßenabschnitte könne es zu schlimmen Unfällen kommen. "Lieber später ankommen als nie." Bei diesem Unfall zog sich der 40-jährige Fahrer, nach ersten Einschätzungen des DRK, eine Fraktur des rechten Armes und Schnittverletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15 000 Euro.