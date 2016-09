Vöhrenbach Athleten schnüren die Laufschuhe

Vöhrenbach. Am Sonntag startet der Lauf am Bauhof auf der Wehrte. Neben einem Langstreckenlauf für die Erwachsenen jeden Alters über 11,5 Kilometer gibt es um zehn Uhr für den Nachwuchs auch zwei kürzere Strecken. Für die Jüngsten geht der Lauf über zwei Kilometer und für die älteren über 4,2 Kilometer.

Im Mittelpunkt des Interesses steht aber der eigentliche Stauseelauf, der um elf Uhr ebenfalls am Bauhof startet. Ziel ist dabei die Linachtalsperre, deren Dammkrone überquert wird bevor es wieder zurück geht nach Vöhrenbach. Stolz sind die Veranstalter unter anderem auch darauf, dass die Strecke nur bei zwei Straßenquerungen über Asphalt, ansonsten aber ausschließlich über Wald- und Forstwege führt. Als besonderes Schmankerl werden der Läufer und die Läuferin, die als erste die Staumauer erreichen, als "Staumauerkönig(in)" ausgezeichnet. Nicht zuletzt deshalb gibt es an und auf der Staumauer auch zahlreiche Zuschauer. Auf Wunsch dieser Zuschauer werden die Veranstalter in die im Jahr an der Staumauer auch wieder für Musik sorgen.

Bereits zum siebten Mal realisieren der Skiclub Vöhrenbach gemeinsam mit dem SV 69 Furtwangen die Idee eines Stauseelaufs, bei dem über die Staumauer gelaufen wird. Der SV 69 aus Furtwangen bringt dabei seine Erfahrung mit Langstreckenläufen ein. Während Start und Ziel wie gewohnt am Bauhof sind, findet die Siegerehrung ab 14 Uhr in der Festhalle statt. Unter allen Teilnehmern, die bei der Siegerehrung anwesend sind, werden noch zahlreiche attraktive Sachpreise verlost. Bereits ab elf Uhr können sich Teilnehmer und Zuschauer nach dem Lauf in der Festhalle stärken. Auch ein Mittagessen wird angeboten.