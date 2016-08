Vöhrenbach Anstrengen für einen Platz am Tisch

Eine Besonderheit des Bruderschaftsfestes ist, dass der Pfarrer seine Predigt von der Kanzel aus verkündigt. Hierbei ging Schäuble auf die Worte des Evangeliums ein, das auch in anderen Gottesdiensten zu hören war, aber auch gut zum einheimischen Bruderschaftsfest passte. Und, so Schäuble weiter, im heutigen Leben hätten die Menschen die Möglichkeit bei Festen und Veranstaltungen ihre Plätze auszusuchen, oder sie würden ihnen zugewiesen. Um einen guten Platz am himmlischen Hochzeitsmahltisch zu erhalten, müssten wir uns aber anstrengen. So sei es geboten, die Tugend der Demut, wie im Evangelium ausgesprochen, nicht zu vernachlässigen. Demut heiße, Gott im Blick zu haben, den Nächsten im Blick zu haben und sich dabei selber nicht zu vergessen. Ein großes Vorbild in der Demut sei Maria, die Gottesmutter, so Martin Schäuble. Die Marienverehrung sei auch heute noch zukunftsweisend. Wir sollten dafür sorgen, dass wir uns nicht nur im Leben um einen guten Platz bemühten, sondern auch einen guten Platz im Himmel erhielten. Maria helfe uns, in schwierigen Zeiten Trost zu erhalten, so der Pfarrer am Ende der Predigt.

Im Anschluss an die Predigt bat Schäuble bei der Kollekte um eine Spende für das Gotteshaus, wobei besonders Geld für das derzeit sanierte Schindeldach auf der Nordseite gebraucht werde.

Die Prozession nach dem Gottesdienst führte bis zum Altar beim ehemaligen Gasthaus Löwen. Danach fanden sich alle wieder in der Kirche ein, um den Schlusssegen zu erhalten. Pfarrer Schäuble dankte allen, die geholfen hatten, das Bruderschaftsfest zu gestalten. Dankesworte gingen auch an die Familie Dotter für die Errichtung des Altars.

Zum Bruderschaftsfest gehört auch, dass Schüsse aus der Böllerkanone während der Prozession abgefeuert werden. Dafür sorgten einmal mehr Georg Dorer und Albert Willmann. Nebenbei sorgte Petrus dafür, dass die Prozessionsteilnehmer bei Temperaturen um die 30 Grad gehörig schwitzen mussten. Weitere Schweißtropfen dürften die Musiker nach dem Gottesdienst beim anschließenden Frühschoppenkonzert vor dem "Sternen" vergossen haben.

Zurückgehend auf eine Gebetsgemeinschaft, die im Jahre 1673 gegründet wurde, wird seit dieser Zeit das Bruderschaftsfest "Maria Trost" in der Uracher Pfarrgemeinde aufrechterhalten.

Die Bruderschaft entstand wohl aus einer schwierigen Zeit, als bei uns die tödliche Pest wütete. Auch die Auswirkungen des 30-jährigen Krieges (1618-1648) waren spürbar. Pfarrer Johann Caspar Brugger gründete die Maria-Trost-Bruderschaft.

Nach der Gründung erhielt Urach größere Bedeutung im Umkreis. Auch Auswärtige konnten in die Bruderschaft aufgenommen werden. Wie die Uracher Chronik dokumentiert, sollen zu Pfarrer Johann Martin Kettereres Zeiten (1744 – 1790) bis zu 15 Priester am Fest teilgenommen haben.

Früher gab es beim Bruderschaftsfest noch eine weltliche Feier, genannt "Birefest", da um diese Zeit die ersten Birnen reif wurden.