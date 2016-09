Vöhrenbach An vielen Stellen wird kräftig gebaut

Vöhrenbach. Die erste Baustelle liegt direkt an der Landstraße von Furtwangen nach Vöhrenbach kurz vor dem Rathausplatz. Ursache ist eine schadhafte Mauer entlang der Friedrichstraße: Auf rund zwölf Metern besteht hier eine Stützmauer in Höhe der Casimir-Stegerer-Gasse mit einer Höhe von bis zu vier Metern. Eine Begutachtung ergab, dass die Mauer als sehr bedenklich eingestuft wurde, ein weiteres Einbrechen der Mauer und ein Absacken der Straße drohte. Das Land trägt 80 Prozent der Kosten, die Sanierung erfolgt unter Federführung der Stadt. Die Maßnahme kostet etwa 70 000 Euro.

Aktuell wird die vorhandene Betonschicht abgetragen. Später wird die Mauer mit Ankern zum Berg hin gesichert und mit einer neuen Betonfassade versehen. Im Moment können noch alle Arbeiten von unten aus an der Mauer durchgeführt werden. Ab der kommenden Woche wird voraussichtlich die Landstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt und eine Ampelanlage installiert.

Eine weitere größere Baustelle findet man in Langenbach: Hier wird eine Buswendeplatte erstellt (wir berichteten), wodurch auch Langenbach mit einer regulären Haltestelle an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden kann. Aktuell laufen hier die Vorarbeiten. Das größte Problem sind zahlreiche Leitungen in diesem Bereich. Denn für die Buswendeplatte muss vor allem der Bereich der Einmündung zum Kälbergässle abgesenkt werden, um eine einheitliche Höhe zu erreichen. Dafür müssen die vorhandenen Leitungen zuerst einmal tiefer gelegt werden. Frank Janssen vom Stadtbauamt rechnet damit, dass mit den eigentlichen Arbeiten für die Wendeplatte in der kommenden Woche begonnen werden kann. Allerdings besteht auch hier im Laufe der Arbeiten die Möglichkeit, dass für eine gewisse Zeit die Zufahrt zum Kälber­gässle komplett gesperrt werden muss. Die Anwohner werden rechtzeitig vorher informiert.