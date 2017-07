Vöhrenbach Abzeichen erworben

Voraussetzung war die Teilnahme an einer naturkundlichen Führung am Vormittag, sowie die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgrupppen am Nachmittag. Hier hatten die Schüler verschiedene Workshops zur Auswahl. So konnte man einen Nistkasten oder ein Insektenhotel bauen oder als Interviewerteam die Feldbergbesucher zu verschiedenen Themen befragen. Mit Becherlupen ausgestattete Forscher konnten die Gegend nach unterschiedlichen Insekten und Kleinstlebewesen erkunden. Höhepunkt war das Überreichen des Abzeichens. Der Schule wurde eine Urkunde über die Teilnahme der drei Klassen überreicht.