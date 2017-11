Vöhrenbach 7000 Euro für Verbesserungen

Vöhrenbach-Urach (ket). Einige Neuanschaffungen, die Erleichterungen und Verbesserungen bringen sollen, konkretisierten die Ortschaftsräte um Ortsvorsteher Martin Schneider in der jüngsten Sitzung. Sparsam wurde mit den Verfügungsmitteln in den zurückliegenden Jahren umgegangen, so dass etwa 7000 Euro zur Verfügung stehen.