Villingendorf Zwei Schüler erhalten einen Landespreis

Im Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart war ein wahrlich würdiger Rahmen gegeben, so der Bericht. Robert Erk wurde für seine Leistungen im Wahlpflichtfach "Natur und Technik", Justin Holzer für die in "Wirtschaft und Informationstechnik" ausgezeichnet. Neben dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport waren die Porsche AG (Natur und Technik) und die Stiftung Würth (Wirtschaft und Informationstechnik) Stifter der Landespreise.

Ausschlaggebend für die Berücksichtigung der Villingendorfer Werkrealschüler waren nicht nur die herausragenden schulischen Leistungen, sondern auch das soziale Engagement innerhalb und außerhalb der Schule sowie eine außergewöhnliche berufliche Orientierung.

So würdigte die Radiomoderatorin Janet Pollock Erk für seine Tätigkeit als Schulsprecher, das ehrenamtliche Herstellen einer Sitzgelegenheit für Grundschüler oder seine selbstorganisierten Praktika bei Porsche, Mercedes und als Journalist.