Villingendorf. Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag gegen 14.20 Uhr ist auf der Landesstraße 424 ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden. Laut Polizei war ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw mit Kastenaufbau auf der ehemaligen Bundesstraße 14 Richtung Villingendorf unterwegs. Weil der Unbekannte zu weit links fuhr, musste in einer Kurve ein entgegenkommender 56-jähriger Lastwagenfahrer ausweichen. Beim Ausweichmanöver prallte der 56-Jährige mit seinem Wagen gegen die Leitplanken. Ohne anzuhalten, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.