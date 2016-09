Villingendorf Zeit ist reif für vierten Ortseingang

Die Phase eins dauert vor­aussichtlich bis Freitag, 14. Oktober. Hier wird die Ostseite der Herrenzimmerner Straße mit der Zufahrt zum Netto-Markt, der umgebaut wird und schließt, gesperrt und neu modelliert. Der Verkehr geht über die Westseite (Stadionstraße).

Dann der Westen

Die Phase zwei dauert vor­aussichtlich bis Samstag, 29. Oktober. Hier wird die Westseite der Herrenzimmerner Straße mit der Zufahrt zur Stadionstraße gesperrt und neu gebaut. Die Zufahrt ins Gewerbegebiet soll über das ehemalige Hauser-Areal (Stadionstraße 2) und eine provisorische Zufahrt erfolgen.

Zuletzt fällt die Schranke

Für die Phase drei (Vollsperrung, um Arbeiten aus einem Guss zu ermöglichen) ist die Zeit bis Samstag, 12. November, vorgesehen. Der Kreisverkehr mit Mittelinsel, Querungshilfen auf der Herrenzimmerner Straße und Einbau der oberen Asphalt-schichten wird voll­endet. Die überörtliche Umleitung soll über Dunningen oder Epfendorf erfolgen; genaue Absprachen mit den zuständigen Behörden müssten noch erfolgen.

Schleichweg gesperrt

Die provisorische Zufahrt ins Gewerbegebiet über die Stadionstraße 2 bleibt bestehen. Ein Schleichweg über den Stephanswäldleweg sei nicht möglich, so der Ingenieur, da jener ebenfalls Ziel von Arbeiten sei. Aushub von der Kreisstraße solle ihn und das Rückhaltevolumen erhöhen.

Da der Netto-Markt am Dienstag, 6. Dezember, neu eröffnen will, haben die Straßenbauer einen relativ großzügigen Puffer, um unvorhergesehene Ereignisse meistern zu können.

Neben dem Bau des Kreisverkehrs mit seinen vier Querungshilfen an allen vier Ästen für Fußgänger und Radfahrer nehmen sich die Männer der Tat die Bushaltestellen zur Brust. Sie rücken nahe an den Kreisverkehr heran. Der künftige Halt Richtung Herrenzimmern ist auf Höhe des Netto-Markts, jener Richtung Rottweil soll ähnlich angelegt werden wie sein Kollege beim "Kreuz".

Im Zuge dieser Umgestaltung erhält die Ortsdurchfahrt auf einer Länge von etwa 100 Metern (dreieinhalb Grundstücke auf der Ostseite) einen neuen Belag. Die Kosten des gesamten Bauvorhabens betragen 330 000 Euro. Abzüglich der Zuschüsse vom Landkreis und vom Regierungspräsidium entfallen etwa 200 000 Euro auf die Gemeinde, erfährt ein Bürger auf Nachfrage.

Die Fahrbahnbreite gibt Martin Weisser mit 7,50 Meter an. Der Kreisverkehr bekommt einen Durchmesser von 35 Metern (wie sein Pendant am Ortsausgang Richtung Rottweil). Eine Markierung (keine Randsteine) soll den Innenkreisel, den größere Lkws mit Anhängern überfahren können, abgrenzen.

Fans des guten Geschmacks

Auf den Innenring entfallen 20 Meter. Er soll laut Ingenieur Weisser "grün" werden. Genaues sei jedoch noch nicht konkretisiert worden. Angestrebt wird ein "ansprechendes und nicht zu aufwendiges" Arrangement. Freunde des guten Geschmacks hoffen auf das hohe Villingendorfer Niveau, das bisher etliche Stellen der Ortsdurchfahrt auszeichnet.

Die Neckarstraße wird an ihrer Einmündung in die Herrenzimmerner Straße verändert, der Fahrbahnrand nach Norden verlegt, um Platz für die 2,50 Meter breite Querungshilfe zu bekommen. Eine Veränderung soll ebenso die von Bürgern kritisierte Einfahrt zu den Parkplätzen des Netto-Marktes erfahren. Die relativ hohe Bepflanzung soll verschwinden. Die Ausfahrt in die Neckarstraße werde dann übersichtlicher, sagt Martin Weisser. Bürgermei­ster und Planer erwähnen "die offenen Gespräche" mit dem Markendiscounter.

Virus am Aussterben

In ungefähr zwei Monaten dürfte somit das allzeit leidige Geschwindigkeits-Virus am Aussterben sein. Der Kreisverkehr ist ein sichtbares Gegenmittel gegen diejenigen, die Probleme mit entsprechenden Verkehrsregeln haben. Die Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer nehme zu, freut sich Bürgermeister Bucher.

Bis es soweit ist, müssen jedoch Anwohner und Betroffene die Beeinträchtigungen und Behinderungen, die nun einmal Baustellen mit sich bringen, mit einer entsprechenden Portion Geduld ertragen. In dieser Disziplin ist Villingendorf nicht ungeübt. Immerhin soll, so der Bürgermeister, der Mehrverkehr durch die Umleitung wegen der B 462 in der kommenden Woche der Vergangenheit angehören.