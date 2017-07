Villingendorf Zappelphilippe sammeln Pluspunkte

Villingendorf. Bereits am Samstag war nach dem Fassanstich am frühen Abend mit den Gästen des Musikvereins aus Oberthingau für die Blasmusikfreunde ein Abend mit guter Unterhaltung geboten. Nach nunmehr zehn Jahren fand die Gastkapelle wieder einmal den Weg nach Villingendorf und wurde vom Pu­blikum und den einheimischen Musikerkollegen herzlich aufgenommen.

Nach einem mit Musik umrahmten Gottesdienst am Sonntagvormittag spielten die Hirschgässle-Musikanten am Festzelt zum Frühschoppen auf, das, wie schon am Vorabend, von vielen Einheimischen zur Einkehr genutzt wurde. Im Wechsel zum zweijährig durchgeführten Dorffest ist das Gartenfest der Musikkapelle eine willkommene Abwechslung für die Bevölkerung. Außerdem kann man daheim einmal die Küche kalt lassen, beim Musikverein essen und diesen damit unterstützen.

Zucken und Vibrieren