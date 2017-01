Bei starkem Schneefall startete eine Gruppe des Villingendorfer Albvereins mit 48 Personen, davon 15 Kinder, um 8.15 Uhr mit dem Bus Richtung Belchen. Am Parkplatz der Talstation wurden die Schneeschuhe angezogen und die Mützen aufgesetzt. So stapfte die Gruppe unter Führung von Thomas Pfister im Schneegestöber los. Durch den tiefverschneiten Winterwald, vorbei an abgelegenen Schwarzwaldhöfen mit dickbehangenen Eiszapfen ging es hinauf zur Hohtannhütte, wo man sich mit einer Gulaschsuppe stärkte. Die Kinder genossen die Pause im Schnee und fuhren mit mitgenommenen "Boborutschern" den Hang hinunter. Nach der Pause wurden die Schneeschuhe angezogen. Bei Minusgraden und Schneefall meisterte die Gruppe den Weg bis Multen. Foto: Pfister