Villingendorf. Wechsel in der Leitung der Ganztagesbetreuung und der Schulsozialarbeit: Die Sozialpädagogin Anja Maier begibt sich nach dreieinhalbjähriger Leitungstätigkeit in den Mutterschutz und danach in Elternzeit. In ihre Fußstapfen tritt die Sozialpädagogin Jessica Wolff.