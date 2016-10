Villingendorf Vorfahrt missachtet

Am Montag um 4.15 Uhr sind laut Polizeiangabe in Villingendorf an der Einmündung der Teufenstraße in die Hauptstraße zwei Personenkraftwagen nach einer Vorfahrtsverletzung zusammengestoßen. Es entstand zwar erheblicher Sachschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt. Die 32-jährige Autofahrerin bog zur Unfallzeit von der Teufenstraße nach rechts in die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie einen von links aus Richtung Herrenzimmern kommendes Auto und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils zirka 5000 Euro. Die Schäden warfen so erheblich, dass für beide Fahrzeuge ein Abschleppdienst notwendig war.