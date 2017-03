Villingendorf Vor einer schusssicheren Scheibe

Diese und weitere Fragen stellte sich die Irlandklasse der Villingendorfer Schule und folgte der Einladung von Christine Mathieu, Personalleitung der Volksbank Rottweil.

Nachdem die dringendsten Fragen beantwortet wurden, erhielten die Schüler Einblick in die Bereiche der Finanzwelt. Bei der Führung beeindruckte die schusssichere Scheibe, hinter der das Bar- und Goldvermögen der Bank gelagert ist. Höhepunkt war die Besichtigung der Silberkammer, die durch eine dicke Tresorwand gesichert ist, und in der sicherlich so manche Schätze schlummern.

Nach einer Gesprächsrunde im Service-Bereich erfuhren die Schüler viel über die Ausbildung zum Bankkaufmann. So sollte man offen auf andere Personen zugehen können und immer freundlich und höflich sein. Aber auch ein gepflegtes Auftreten sei von großer Bedeutung.