Die Musikkapelle Villingendorf besuchte die Oberpfalz. Ziel war Pertolzhofen, wohin es einen ehemaligen Musikkameraden verschlagen hat. Zum Fest des 50. Jubiläums der Edelweißkapelle Pertolzhofen sind die Villingendorfer angereist, um neben einem geselligen Ausflug auch Musik zu machen. Nach einem Abstecher auf den Nürnberger Handwerkermarkt ging es weiter nach Abensberg zur Brauerei Kuchlbauer. Natürlich darf bei einem Bayernaufenthalt eine Brauereibesichtigung nicht fehlen. Doch bei Kuchlbauer geht es nicht nur ums Weißbier. Der Seniorchef hat sich der Kunst verschrieben und wollte Bier und Kunst vereinen. Als Wahrzeichen wurde der Kuchlbauer-Turm erbaut, bei dem es sich um ein Architekturprojekt des Künstlers Friedensreich Hundertwasser handelt. Er soll ein Geschenk an die Menschen und eine Hommage an die Natur sein. Nach dieser beeindruckenden Führung setzten die Musiker die Reise fort und lernten die Gastgeber aus Pertolzhofen bei der abendlichen Feier im Feststadl näher kennen. Am Sonntag führten die Villingendorfer den Kirchzug zur feierlichen Messe an. Nach dieser haben sie die Gäste im Feststadl zum Frühschoppen musikalisch unterhalten, bevor es zum Festumzug durch die Gemeinde mit Zusammenspiel aller Blaskapellen ging. Zum Abschied wurden die Musiker mit einem Ständchen der Edelweißkapelle bedacht. Foto: Trescher