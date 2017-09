Der Jahrgang 1950/51 aus Villingendorf besuchte das Bösinger Bauernmuseum. Museumsleiter Jürgen Mansperger führte durch die dreistöckige, voll bestückte Pfarrscheuer. Bei den Gästen kam so manche Erinnerung an frühere Zeiten, als es in einem Dorf noch dörflich zuging, auf. Beeindruckend waren nicht nur Gegenstände, wie sie einst in der Landwirtschaft benutzt wurden, sondern ebenso Werkzeuge, Maschinen, eine komplette Bauernhauseinrichtung, vollständige Werkstatteinrichtungen und Mäusefallen aus der Zeit um 1900. Jahrgangssprecher Hubert Belser (Bildmitte) und seine Gruppe zeigten sich sehr erfreut über den lebendigen und fundierten Vortrag von Jürgen Mansperger (Zweiter von links). Einige der Jahrgänger liefen bei herrlichem Frühherbstwetter nach Bösingen. Nach der Einkehr im Gasthaus zum Wilden Mann nutzten einige von ihnen die Gelegenheit, wieder nach Hause zu laufen. Foto: Hölsch