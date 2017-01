198 begeisterte Binokelfans füllten die Turn- und Festhalle in Villingendorf. Sie folgten der Einladung des VfB-Fanclubs Villingendorf, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert. Mit dem Startgeld von zehn Euro pro Spieler und dem Erlös aus der Bewirtung wird mit dem 31. Preisbinokel des Clubs das Pflegeheim St. Josef in Dietingen bedacht. ans/Foto: Schmidt