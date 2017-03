Villingendorf Unter dem Strich leuchtet alles freundlich grün

Lag diese Einnahmequelle im Jahr 2010 noch bei etwa 450 000 Euro, flossen in den vergangenen drei Jahren je über eine Million Euro in die Gemeindekasse. Halte das gute Wirtschaftswachstum an, könne in Villingendorf weiter mit konstanten Einnahmen gerechnet werden. Von Vorteil sei, dass die Gewerbesteuer von vielen Schultern getragen werde.

Ein weiterer Faktor für das positive Ergebnis ist die Haushaltsführung, die trotz der guten Einnahmesituation "stets sparsam und wirtschaftlich" erfolgte. Mithin blickt Bürgermeister Karl-Heinz Bucher zuversichtlich Richtung Großprojekt Mehrzweckhalle und auf die Projekte des laufenden Jahres. Etwa die Sanierung des Rathauses und Erweiterung der Kinderkrippe. Aufgrund des guten Ergebnisses des vergangenen Jahres könne auf die geplante Kreditaufnahme und Entnahme aus der Rücklage verzichtet und ihr im Gegenteil knapp 42 000 Euro zugeführt werden.

Die Gemeinderäte stimmten der Jahresrechnung zu und darüber hinaus den Haushaltsausgaberesten in Höhe von etwa einer Million Euro. Aufgeführt waren der Kinderspielplatz Talstraße und das innerörtliche Wegeleitsystem. Beides sollte in diesem Jahr endlich zum Abschluss gebracht werden, mahnte Ratsmitglied Karl-Heinz Wachter.