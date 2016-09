Villingendorf Und sie wissen nicht, wem sie helfen

Villingendorf. Während den Spätsommertagen ist die Zahl der Blutspenden deutlich zurückgegangen. 1500 Blutspenden in Baden-Württemberg und Hessen fehlten in den vergangenen Wochen. DRK-Bereichsleiter Herbert Mattes (Villingendorf) machte in der Gemeinderatssitzung deutlich darauf aufmerksam, wie wichtig und lebensrettend die selbstlose Unterstützung der Blutspender sei. Umso mehr galt sein Dank und Lob den Villingendorfern.

15 Bürger wurden für mehrmaliges Blutspenden geehrt. "Diese schon seit Jahren hohe Anzahl der Ehrenden spricht einmal mehr für sich", sagte Bürgermeister Karl-Heinz Bucher. Der Spender wisse nicht, wem geholfen werde, aber er wisse, dass mit seinem Blut ein Mensch weiterleben könne. "Vielleicht", so Buchers Hoffnung, "motiviert gerade die Möglichkeit, durch einen geringen Aufwand eine großartige, unvergleichliche Hilfe zu leisten, zu wiederholten und auch zu neuen Blutspenden." Den mehrmaligen Spendern in Villingendorf sei die Gemeinde zu großem Dank verpflichtet.

Für zehnmaliges Spenden ehrte der Bürgermeister Tor­sten Bischoff, Sandra Digeser, Sven Haberer, Lucia Kimmig, Winnifred Mulcahy, Claudia Schatz und Stefan Schrenk, für 25-maliges Spenden Berthold Bauer, Marlies Büchner und Uwe Sauerland. Bereits 50 Mal boten Zita Kramer, Maria Nester und Martin Sekinger ihre Hilfe an. Mehr als 100 Mal, so betonten die Geehrten, spendeten Edwin Flaig und Dieter Hardtmann den lebensrettenden Saft.