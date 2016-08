Villingendorf Umleitung sorgt für starkes Verkehrsaufkommen

Lärm und dicke Luft werden teilweise als großes Ärgernis angesehen. Die große Mehrheit aber zeigt Verständnis für das starke Verkehrsgewühl.

"Es gibt deutlich mehr Verkehr, auch hier am Kreisel", sagt Patrick Schuck von der Landbäckerei Geiger in der Rottweiler Straße. "Es fängt schon um 5 Uhr morgens an. Besonders zur Berufsverkehrszeit geht es schleppend voran", weiß er. "Als vor Kurzem ein Krankenwagen durchwollte, war es nicht so einfach", schildert Schuck.

Heiko Obergfell sieht in der Umleitung vor allem für die Anwohner eine Beeinträchtigung. "Aber was soll man machen? Ich bin selber Bauarbeiter. Ich weiß: Manchmal geht es halt nicht anders", meint er. Auch Gretel Schwarz hat Verständnis: "Wenn man fahren will, dann muss man ja auch die Straßen richten." Sie selbst wohne "ein bissle weiter weg", vom Lärm bekomme sie nicht so viel mit. "Beim Fahren muss man schon mehr Zeit einplanen. Oder man nimmt die Ausweichstrecke", erklärt Gretel Schwarz. Ähnlich sehen es viele andere Autofahrer: "Es ist stressig, aber das muss halt wohl so sein."