Villingendorf Traditionself rundet Jubiläum stilvoll ab

Villingendorf. Natürlich steht dabei der Fußball im Mittelpunkt. Doch auch gesellschaftliche Veranstaltungen fehlen nicht. Höhepunkt wird am Sonntag, 2. Juli, das Spiel der VfB-Traditionself gegen die "AH All-Stars" sein. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr. Gleichfalls dürfte das Turnier der offiziellen Fanclubs des VfB Stuttgart am Samstag und Sonntag seinen Reiz haben. Während am 1. Juli ab 20 Uhr die "absperrband" für Livemusik sorgt, gestaltet DJ Fazz am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr die Opening-Night.