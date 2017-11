Villingendorf Sündenpfuhl mitten in Villingendorf?

Villingendorf. In der vollbesetzten Halle legten die Schauspieler nach einem In­tro durch die Hirschgässle-Musikanten gleich voller Spielfreude los.

Da hielt die resolute Geschäftsfrau Emma Krämer (Bärbel Flaig) ihren Ehemann Horst (Hermann Flaig) immer wieder auf Trab, weil der lieber seiner Modelleisenbahn frönte, als sich um den gemeinsamen Laden zu kümmern. Direkt gegenüber wohnen nicht nur der Verwaltungsfachangestellte Herbert Schneider (zum ersten Mal beim Käppeletheater: Thomas Klett) mit seiner schwangeren Frau Erika (Laureen Auber), sondern auch der immer zu spät kommende Postbote Berty Kühn (Luis Bonillo) und dessen Freundin Katrin Meyer (Evi-Laureen Flaig) sowie die verwitwete Chefsekretärin Charlotte Aberle (Karina Ne­ster), die nur allzu gerne tief ins Likörgläschen schaut und jeden Tag auf den Friedhof geht, um ihren Erwin "zu gießen".

Verwirrung entsteht, als der neue Pastor Christoph Lorenz (Joaquin Garcia) mit seiner so gar nicht nach Pastorengattin aussehenden Frau Eva (Leila Hummel) auf der Bildfläche erscheint. Das müssen die neuen Käufer des Hauses Nummer acht sein, sind sich die anderen Akteure sicher. Und diese kommen aus Hamburg, aus St. Pauli. Also kann es schließlich gar nicht anders sein, als dass sie einen Sündenpfuhl im Ort installieren wollen. Ein Bordell mitten im Ort, wo gibt es denn so etwas. Da wird die kaum beachtete Ankunft von Olivia Köster (Claudia Klett) glatt zur Nebensache.