Villingendorf Sitzungen mit dem richtigen Ton im Ratssaal

Die Stimmung ist feierlich. Und auch beim Rückblick auf das noch laufende Jahr kann der Gemeinde feierlich zumute werden. In Villingendorf konnten nicht nur die Hausaufgaben zu aller Zufriedenheit erledigt werden, es wurden mit dem neuen Kreisverkehr am Ortsausgang Richtung Herrenzimmern zu-sätzlich städtebauliche, ver-kehrliche und sicherheits-relevante Zeichen gesetzt.

Die gewerbliche Entwicklung sei für die Gemeinde von großer Bedeutung, sagte Karl-Heinz Bucher. In der Gesamtheit bilden die kleineren und mittleren Betriebe die Basis "und somit auch den Garant unserer sehr guten Infrastruktur". Darüber hinaus Arbeits- und Ausbildungsplätze. Zahlreiche Betriebe konnten in den vergangenen Jahren ihre Ansiedlung verwirklichen oder das Unternehmen erweitern, so Bucher. Zuletzt die Firma KKS Kammerer mit einer Portalwaschanlage und die Firma Netto, die nach dem Umbau am 6. Dezember wiedereröffnete.

Auf das Wohl der Familien reagierte die Gemeinde frühzeitig. Neben zahlreichen Angeboten im Wohnbau lag das Augenmerk auf einem breiten Angebot in den Betreuungseinrichtungen. In den vergangenen Jahren sei sukzessive qualitativ und quantitativ in die vorschulische und schulische Betreuung und Bildung investiert worden. Dem weiteren Bedarf im Krippenbereich werde im kommenden Jahr mit einem Anbau entsprochen.