Villingendorf Silbermünzen für perfekte Serien

In der Disziplin Kleinkaliber wurde Beate Strittmatter mit 50 Ringen Siegerin. Martin Sekinger wurde mit zwei mal 49 Ringen Zweiter, gefolgt von Magdalena Majer. In dieser Disziplin wurde nur eine Silbermünze für eine perfekte Serie ausgegeben.

Das Team "Die Jäger I", bestehend aus Beate Strittmatter, Martin Sekinger und Michael Strittmatter, kam auf Platz eins. Rang zwei ging an "Die Jäger II" mit Magdalena Majer, Ralf Majer und Yannick Sekinger. Es folgten "Cavemen I" mit Sebastian Ohnmacht, Verena Ohnmacht und Jürgen Wolf.

In den Disziplinen Luftgewehr und Kleinkaliber gewannen die Teilnehmer Pokale und Sachpreise. Als Hauptpreise gab es Gutscheine für "Hannes und der Bürgermei­ster" und für ein Kino-Dinner im Europapark. Zudem konnte jeder Schütze, dem eine perfekte Serie in einer Disziplin gelang, eine Silbermünze erringen. Die Siegerehrung im großen Saal im Schützenhaus lag in den Händen von Sportleiter Rolf Ihle.