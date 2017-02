Villingendorf. Fasnet ist ein Fest der Sinnesfreuden. Da trifft es sich gut, dass in Villingendorf am Schmotzigen ein sechsgängiges, üppiges Menü der allerfeinsten Art serviert wird. Von den Vier-Sterne-Köchen der gehobenen Dorffasnet-Küche. Beinahe wie abgesprochen. Doch dies konveniert nicht mit der anarchistischen Komponente der Narretei. Die Vier: Eine ganz neue Vorspeise. Ein multikulturelles Vergnügen. Vier Damen aus vier Kulturen: Hochmössingen, Bösingen, Reutlingen und Villingendorf. Zeigen die Bedeutung der Zahl vier in Villingendorf auf (Bäcker, Ärzte, Kindereinrichtungen und – nein – nicht die Gasthäuser). Ihre Anregung: ein Narradag des neuen Viererbundes (Grottagosch, Speckmockel, Schandele, Habermüasler) in Villingendorf. Zum Sternenlauf gibt’s ja die vier Ortseingänge mit dem Treff am Straßenkreuz. Elferrat: Mit einem kräftigen Habermuas geraten die Geschmacksnerven gehörig in Wallung. Chefkoch Tobias steht schließlich am Herd und hat die richtige Temperatur – auf der Kochplatte. So versorgt, lässt sich der Rundumblick in die Töpfe der einheimischen Gastronomie, die übersichtlicher geworden ist, leichter ertragen. Und als dann noch Solist Uwe die "Kalte Küche" besingt, ist der kulinarische Siedepunkt – für Köche, Bedienungen, die überall schier Schlange stehen, und Gäste – erreicht. Musikkapelle: Auch wenn der Abzählreim von Rennfahrer Bibele und dem Zwiebele auf deftige Kost schließen lässt (Abgasskandal), kümmern sich diese Feinschmecker dieses Mal hauptsächlich um Getränke beziehungsweise um die Menge derselben (Spritverbrauch). Zwangläufig, dass der Blick auf fremde Herde geworfen werden muss – und nicht ganz so gelungene (Zu)Taten einzelner Villingendorfer genussvoll aufgetischt werden. Selbst der Blick in ein Gefrierfach oder einen Kälberstall ist ergiebig. Schmotzkäppele: Hauptgericht. Tischen mächtig auf. Wollen eine neue Partei gründen: ZWV. Obwohl die erfahrenen Spitzenköche überall ihre Nasen hin­einstecken, auch nicht vor den Grenzen ihrer Gemeinde halt machen, kommt kein Eintopf auf den Tisch, sondern verschiedene, wohlschmeckende Häppchen. Wobei: Haute cuisine ist teuer. Neue Abgaben müssen her wie Stubenhocker­steuer, Reingeschmeckten­steuer oder Strafzoll für notorische Auswärtseinkehrer. Mag der ein oder andere schlucken. Genauso, weil Gehwege zum Netto fehlen. Oder Gemüseanbau auf den Kreisverkehren für Vegetaristen propagiert wird. Planung ist gut, Taten sind besser. Dient doch alles nur der neuen Partei ZWV: Zum Wohl Villingendorf. Die Ärzte: Nein, sie werden im ursprünglichen Sinne überhaupt nicht benötigt. Den Magen hat sich kein Villingendorfer in "Kreuz", "Krone", Sportheim und Albvereinslokalität verdorben. Die Ärzte kredenzen Kanapees, Grüße aus der Küche, die auf der Zunge zergehen und die mit außerordentlichen Rezepturen aus Villingendorf zubereitet wurden: Nadelbaum, Flaschenpfand, Radmutter, Pässe und Rechnungen. Da hilft manchmal nur ein Schnäpschen oder zwei oder drei. Auch wenn dann die Gläser in Zimmer Nummer 13 nackend gespült werden... Hitparade: Nach dem Essen soll man vor allen Dingen laute und schöne Lieder singen. Und nach dem reichhaltigen Mahl der Schmotzigengruppen sowieso. Also schauen Dieter Thomas Heck (Luca Niethammer, 18 Jahre), An­drea Berg (Ilse Banholzer, 81 Jahre), Heino (Rosmarie Bieger, zeitlos) und Helene Fischer (atemlos) vorbei und bieten einen Nachtisch für viele Sinne. Die Augen kommen gut, die Ohren noch besser weg. Digestif: Iss roh – und Du wirst froh, iss kalt – und Du wirst alt. Diese Devise der notorischen Hungerhaken findet an jenem Abend keine Liebhaber. Eventuell am Freitag danach: Aber der soll ja – auch so eine Idee – abgeschafft werden. "No ka mer an dem Tag koa Kopfweh mei hau."