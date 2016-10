Villingendorf Schwenninger Mammut aus Stroh sprüht Wasser

Anschließend besuchten die Musiker Schwenningen bei Stetten am kalten Markt. In der dortigen Freiluftausstellung haben viele fleißige, große und kleine Strohbinder einzigartige und kreative Strohprojekte entworfen. So war ein Mammut zu sehen, welches tatsächlich Wasser sprühen konnte. Auch wurde eine Unterwasserwelt einfallsreich nachgebaut.

Nach diesen vielen Eindrücken traten die Musiker die Heimfahrt an und ließen bei einem gemeinsamen Essen den ereignisreichen Tag ausklingen.