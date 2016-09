Villingendorf Schreiben und lesen wie eine Löwin

Unter der Leitung von Pfarrerin Esther Kuhn-Luz und Gemeindereferentin Ursula Wöhrle wurden die zurückliegenden und die künftigen Wege der Kinder betrachtet. Die Feierlichkeiten fanden ihre Fortsetzung in der Turn- und Festhalle, wo die Zweitklässler unter Leitung der Klassenlehrkräfte Katharina Schleich und Raphael Meißner ein Schauspiel zur Aufführung brachten.

Der starke Löwe wollte seiner Löwen-Freundin einen Brief schreiben, doch er konnte nicht schreiben. Keines der vielen anderen Tiere konnte für ihn die richtigen Worte finden, bis schließlich die Löwin selbst dem "König der Tiere" das Schreiben beibrachte.

Schulleiter Rainer Kropp-Kurta erklärte den Erstklässlern, was sie denn noch in den nächsten Jahren lernen würden und gratulierte den Eltern zum neuen Lebensabschnitt, der auch von Vertrauen in die Kinder und dem Loslassen geprägt sein würde.