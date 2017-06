Villingendorf Schnüffelnasen mit Eifer dabei

"Die Sucheinheiten sind 20 Minuten lang. Anschließend ist eine Pause, die die Hunde dringend brauchen. Nach so einer Suche sind sie ziemlich müde und trinken sehr viel", erzählt Jeanette Frank. Am Anfang der Ausbildung sei sehr wichtig, dass der Hund den Geruch bekomme, um den es geht. Da ist klar, dass es richtigen Schimmel braucht, um die Tiere für den "Ernstfall" vorzubereiten. "Aber ich bringe die Tiere nicht in Gefahr", so die Trainerin.

Die 20 häufigsten Schimmelsorten in der Halle gut versteckt

Die 20 Schimmelsorten, die am häufigsten vorkommen, sind bei Jeanette Frank in einem "Hochsicherheitstrakt" verpackt, wie sie sagt. Es handle sich um ein bestimmtes Molekül, das die Hunde erkennen müssen. Die Schimmelproben, die sie zum Training in der weitläufigen Halle versteckt, sind alle in Tüten oder Dosen verpackt. "Da kommen wirklich nur die Moleküle durch, nicht die Sporen", erklärt sie. Wenn die Proben versteckt sind, zeigt Jeanette Frank dem Hund den jeweiligen Bereich, den er absuchen soll.

Los geht’s allerdings erst, wenn das Halsband angelegt ist. "Die Hunde sind nur eingeschaltet, wenn ich mein Startritual mache", erzählt sie. Und wie auf Knopfdruck schießt Sugar los, schnüffelt hier, schnüffelt dort. Und plötzlich steckt sie ihre Nase in eine etwas erhöht aufgestellt Kiste, kratzt und wirft die Kiste schließlich um. Her­aus purzelt die Schimmelprobe. "Gut gemacht, fein. Prima", lobt die Trainerin und gibt Sugar zur Belohnung Leberwurst aus der Tube. Das verstehen die Vierbeiner schnell. "Erledige ich die Aufgabe gut, dann gibt’s eine Belohnung". Und nach diesem Prinzip erfolgt die Ausbildung.

Für ausgebildete Schimmelspürhunde gibt es sogar eine Prüfung durch den BSS, den Bundesverband Schimmelpilzsanierung. Zwei bis vier Räume muss der Hund bei der Prüfung absuchen und die Schimmelherde finden. Die drei Hunde von Jeanette Frank haben die Prüfung alle bestanden und warten nun auf Arbeit oder weitere Kollegen.

Weitere Informationen: www.schimmelspuerhund.de