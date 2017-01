Villingendorf Rekordverdächtige Zahlen vorgelegt

Villingendorf. 45 Gäste besuchten die Mitgliederversammlung, die der Vorsitzende, Thomas Pfister, leitete. Zu den besonderen Veranstaltungen gehörten im vergangenen Jahr die Schneeschuhwanderung um Villingendorf, die Besteigung aller "12 Tausender der Schwäbischen Alb" an einem Tag, das Hochtourenwochenende zur 2520 Meter hohen Trifthütte, die Wanderausfahrt in den Thüringer Wald sowie die ersten beiden Etappen der Weitwanderroute Schluchtensteig.

Der Schmotzige wurde im Vereinsheim gebührend gefeiert. Außerdem war die Ortsgruppe für das Funkenfeuer sowie das Aufstellen des Maibaums verantwortlich. Sie nahm am Wasentag des Albvereins teil, ebenso beim Dorffest, teilte Schriftführerin Ulrike Müller in ihrem Bericht mit. Kassier Ephrem Reßin teilte den Mitgliedern einen Gewinn mit. Kassenprüfer Viktor Burry bescheinigte dem Kassier eine einwand­freie Buchführung.

Dass Kinder fürs Wandern zu begeistern seien, gehe aus den Zahlen hervor, so Thomas Schmider, der für den entschuldigten Jugendwart Holger Schatz den Bericht übernahm. Insgesamt haben 213 Kinder an den Wanderungen teilgenommen; dies sei der Beweis dafür, dass es den "Kids" Spaß mache beim Albverein Villingendorf. Das Fackelnbasteln, das Klettern im Kletterzentrum K5, die Radtour, die Zeltnacht im Neckartal, die Apfelernte und das Mosten sowie der Besuch des Nikolauses waren Höhepunkte des vergangenen Jahres für die Jugend. Zum ersten Mal wurde ein Spielenachmittag im Vereinsheim angeboten, der mit 15 Familien sehr gut besucht war. Bürgermeister Karl-Heinz Bucher hob die Bedeutung des Vereins in und für die Gemeinde hervor.