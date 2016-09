Villingendorf Rekord um 40 Schüler übertroffen

Auf 158 Seiten wurde das Jahr von der Schule dokumentiert: vom stimmungsvollen Adventsmarkt, der feierlichen Einweihung der neuen Schulküche durch Tim Mälzer, dem irischen Folkrockkonzert, den Projekttagen mit einer Reise um die Welt, der kulinarischen Koch-EM bis hin zum Besuch des U19-Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Italien und der "letzten Kaperfahrt", dem Schulmusical im Rahmen des Dorffests. Und alles reich bebildert.

So ereignisreich das vergangene Jahr war, so erfolgreich beginnt das neue. Schon 2015 überstieg die Anzahl der Schüler von Klassenstufe eins bis zehn erstmals in diesem Jahrhundert die Zahl 300.

Wie Bürgermeister Karl-Heinz Bucher berichtete, legte die Schule im jetzigen Schuljahr um 40 Schüler zu. Als besonders erfreulich, betonte er, dass 41 ABC-Schützen angemeldet wurden, die aus dem in den zurückliegenden Jahren stärk­sten Geburtenjahrgang resultieren. Mithin stammen 40 der Erstklässler aus der Gemeinde.