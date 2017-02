Villingendorf. Der Polizei ist am Mittwoch gegen 13.45 Uhr eine renitente Person auf dem Kirchplatz der St.-Gallus-Kirche in Villingendorf gemeldet worden. Beim Eintreffen war der stark alkoholisierte 30-Jährige bereits mit dem Rettungsfahrzeug auf dem Weg in die Klinik. Er hatte zuvor in der Kirche mehrere Sachbeschädigungen begangen. Neben zwei eingeschlagenen Scheiben hatte er mehrere Kerzenhalter, Kerzen und Bücher umhergeschmissen und das Weihwasser verschüttet. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.